Dolar
18.65
Euro
19.78
Altın
1,795.34
ETH/USDT
1,183.90
BTC/USDT
16,729.00
BIST 100
5,374.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kadın Emeği Zirvesi'ne katılıyor
logo
Gündem

Selim-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm kış sezonunda geçerli olmak üzere ulaşıma kapatıldı.

Cüneyt Çelik   | 19.12.2022
Selim-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kars

Kars'ta son günlerde etkili olan kar ve tipi, yüksek rakımlarda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selim-Göle kara yolunu olumsuz hava koşulları nedeniyle kış sezonu boyunca ulaşıma kapattı.

Ekipler yolun ortasına "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" levhası astı.

Çetin kış şartlarının hakim olduğu Selim-Göle kara yolu, geçen yıl nisan ayında ulaşıma açılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin İstanbul-Buenos Aires uçağında Dünya Kupası finali heyecanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye sıfır atık önlemlerini savunmada lider
Hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterine giriyor
Selim-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
ABD'li sanatçı Della Miles'ten göçmenler konusunda dünyaya çağrı

Benzer haberler

Selim-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Selim-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Doğu Anadolu'da araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu

Doğu Ekspresi'nin güvenliğini sağlayan "Çapkın", yolcuların da eğlencesi oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi
Doğu Anadolu'da kar ve sis etkili oluyor

Doğu Anadolu'da kar ve sis etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet