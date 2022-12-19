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Hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterine giriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) iç güvenlik ve hava operasyonlarında kullanılacak 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN'ın ilk sevkiyatının gerçekleştiğini bildirdi.

Mehmet Tosun   | 19.12.2022
Hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterine giriyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TSK'nın talepleri doğrultusunda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) mühendislerince tasarlanan ve geliştirilen BORAN, uluslararası standartlardaki 24 testten başarıyla geçti.

Zorlu arazi koşullarında yapılan operasyonlarda TSK'nın elini güçlendirmek amacıyla geliştirilen BORAN, 1780 kilogram ağırlığı ile havadan ve karadan taşınarak, istenilen araziye kısa sürede ulaştırılıp 1 dakikada atışa hazır hale gelebiliyor.

Atış Kontrol Sistemi ve gece gündüz 360 derece atış kabiliyeti bulunan BORAN, sıfırın altında 32 ila 44 dereceye kadar hava koşullarında görev yapabiliyor. 17 kilometre etkili menzile sahip BORAN, dakikada 6 atış yapabiliyor.

Dünyada az sayıda ülkede bulunan BORAN, TSK'nın envanterindeki önemli silah sistemlerinden biri olacak.

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