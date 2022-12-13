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Selden etkilenen Kumluca'da eğitime hafta sonuna kadar ara verildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel nedeniyle eğitime hafta sonuna kadar ara verildiği bildirildi.

Mehmet Çakmak   | 13.12.2022
Selden etkilenen Kumluca'da eğitime hafta sonuna kadar ara verildi Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Antalya

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kumluca ilçesinde pazartesi gününe kadar eğitim öğretime ara verildi.

İlçede pazar gecesi başlayan sağanağın kuvvetli yağışa dönüşmesinin ardından yaşanan sel nedeniyle ev ve iş yerleri zarar görmüş, tarım arazileri ve seralar su altında kalmıştı. Hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü ilçede dün ve bugün okullar tatil edilmişti.

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