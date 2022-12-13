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Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması kapsamında aranan eski başkan Hazinedar yakalandı

Beşiktaş Belediyesine yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kastamonu'da yakalandı.

Emrah Gökmen   | 13.12.2022
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması kapsamında aranan eski başkan Hazinedar yakalandı

İstanbul

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, müfettişlerin rutin denetimleri sırasında ortaya çıkardığı rüşvet ağı sonrası 6 ayrı soruşturma dosyası hazırlanan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen adreste bulunmayan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelinin Kastamonu'da olduğunu tespit etti.

Tosya ilçesinde yakalanan Hazinedar'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.

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