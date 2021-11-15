Dolar
10.02
Euro
11.47
Altın
1,864.03
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,703.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Kasapoğlu, Ankara’da “Gölbaşı Belediyesi Uluslararası Bilardo Kompleksi Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Sel felaketi yaşanan Ayancık'ta yaralar hızla sarılmaya devam ediyor

Sel felaketi yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesinde, yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 15.11.2021
Sel felaketi yaşanan Ayancık'ta yaralar hızla sarılmaya devam ediyor Fotoğraf: Gökhan Gücüklüoğlu - Anadolu Ajansı

Sinop

Sel felaketi yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından köy yolları, köprü ve menfezlerde oluşan tahribatların giderilmesi için başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarındaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, DSİ ekipleri ise Ayancık Çayı içerisinde temizlik faaliyetleri yapıyor.

Selde yıkılan köprülerin yeniden inşa edilme süreçlerinin devam ettiği ilçede, yıkılan 56 iş yerinin ise kısa sürede tekrar inşa edilmesi planlanıyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AA muhabirine, ilçenin selden zarar gören her noktasında devletin tüm imkanlarıyla çalışmaya devam ettiğini söyledi. Özellikle afette yıkılan köprülerin inşaatlarının hızla devam ettiğini vurgulayan Maviş, "Selde yıkılan otogar köprümüzün yapımı devam ediyor. Artık sona doğru yaklaşıldı. Umuyorum kısa bir zaman sonra vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak." dedi.

İlçede sel sularının 56 iş yerini de yıktığını anımsatan Maviş, "Esnafımızı geçici olarak kurduğumuz iş yerlerine yerleştirmiştik. Şimdi kalıcı iş yerlerinin yapım sürecine başladık. Yeni inşa edilecek iş yerlerinin ihalesi tamamlandı. Yakın bir zaman diliminde inşaları başlayacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege'de 2. doz aşılanma oranı yükseliyor
Venezuela'da halkın yüzde 74'ü Kovid-19'a karşı aşılandı
Türkiye'de 21 bin 624 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi öldü
Avusturya’da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Kovid-19 vaka oranında zirvede bulunan Karabük'te aşı seferberliği başlatıldı

Benzer haberler

Sel felaketi yaşanan Ayancık'ta yaralar hızla sarılmaya devam ediyor

Sel felaketi yaşanan Ayancık'ta yaralar hızla sarılmaya devam ediyor

İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'taki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı

Türk Kızılay Kastamonu'daki sel felaketinde yaklaşık 1 milyon 200 bin sıcak yemek dağıttı