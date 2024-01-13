Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,546.00
BTC/USDT
42,725.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
logo
Gündem

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

Cihan Okur, Tevfik Öztürk  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Şehitlerimizi uğurluyoruz Fotoğraf: Cihan Okur - AA

Amasya

Şehidin Taşova Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, ilçeye bağlı Çakırsu köyündeki ailesinin evine götürülerek helallik alındı.

Şehidin babası İbrahim ve annesi Havva Aslan ile kardeşleri, taziyeleri kabul etti.

Aile üyeleri şehidin naaşına sarılarak gözyaşı dökerken, baba İbrahim Aslan, "Seninle gurur duyuyorum, bana bu onuru yaşattığın için hakkım helal olsun sana. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

Bu sırada vatandaşlar tekbir getirdi, "Vatan canım sana feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

Şehidin cenazesi, öğle vakti köy camisinde İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından asker ve vatandaşların omzunda köy mezarlığına taşınarak, burada defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehitlerimizi uğurluyoruz
Uludağ'da hafta sonu pistler doldu
Denizkurdu Tatbikatı basın safhası gerçekleştirildi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören yapıldı
Bakan Güler, Orgeneral Gürak ve Kuvvet Komutanları Şırnak'a gitti

Benzer haberler

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya getirildi

Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranları yüzde 42'ye ulaştı

Yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler

Yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler
Çocuk yaşta eline aldığı iğne ipliği 70 yıldır bırakmadı

Çocuk yaşta eline aldığı iğne ipliği 70 yıldır bırakmadı
Amasya'da sporsever 3 kadının kurduğu hentbol takımı 2. Lig'de mücadele ediyor

Amasya'da sporsever 3 kadının kurduğu hentbol takımı 2. Lig'de mücadele ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet