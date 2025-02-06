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Şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in (43) cenazesi memleketi Aydın'da toprağa verildi.

Ferdi Uzun  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Ferdi Uzun - AA

Aydın

Şehidin cenazesi önce Germencik'teki babaevine, ardından da Efeler ilçesinde yaşayan annesinin evine getirilerek helallik alındı.

Türk bayrağına sarılı şehidin cenazesi daha sonra Bey Camisine götürüldü.

Şehidin eşi Mesude Esin, kızı Ece'nin elini bir an olsun bırakmadı. Şehidin annesi Ayşe Gaser ile babası Savaş Yetişen, taziyeleri kabul etti.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığında defnedildi.

Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in, şehit olduğu gün evlilik yıl dönümü, şehadete uğurlandığı gün ise kızı Ece'nin doğum günü olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınları, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz ve Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı ve vatandaşlar katıldı.

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