Dolar
17.23
Euro
17.55
Altın
1,764.83
ETH/USDT
1,139.70
BTC/USDT
20,200.00
BIST 100
2,388.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şehit Piyade Er Gürler son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Er Yusuf Gürler'in cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde defnedildi.

Yasin Dikme, Cuma Sarı   | 06.07.2022
Şehit Piyade Er Gürler son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Cuma Sarı/AA

Şanlıurfa

Şehit Gürler'in (20) Türk bayrağına sarılı naaşı, Diyarbakır'dan kara yoluyla cenaze töreninin yapılacağı Siverek'teki Abdulkadir Geylanı Camisi'ne getirildi. Bekar olan şehidin babası Mehmet Ali ve annesi Fatma Gürler ile 7 kardeşi, burada taziyeleri kabul etti.

Öğlen vakti İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından kıldırılan cenaze namazına, şehidin yakınları, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 20. Zırhlı Tuğay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Faruk Bayuk, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Kaymakam Aziz Gölbaşı, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Recep Çalışkan, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından cenaze nakil aracına taşındı.

Askeri tören eşliğinde Yenişehir Mahallesi'ndeki askeri şehitliğe götürülen şehit Yusuf Gürler'in naaşı burada toprağa verildi.

Tören sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Piyade Er Yusuf Gürler, dün Hakkari'nin Derecik bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin BAE'ye tarifeli uçuş hakkı 173 frekansa çıkarıldı
Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
COP26 Başkanı Sharma'dan Emine Erdoğan'a teşekkür ziyareti
Jandarma, sel bölgesindeki sahipsiz hayvanlara da sahip çıkıyor

Benzer haberler

Şehit Piyade Er Gürler son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Gürler son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de trafik kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'daki "Nemrut'un Tahtı" turizme kazandırılıyor

Şanlıurfa'daki "Nemrut'un Tahtı" turizme kazandırılıyor
Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı
Kültür turizmi rotasındaki Şanlıurfa ve Gaziantep, bayram tatilinden umutlu

Kültür turizmi rotasındaki Şanlıurfa ve Gaziantep, bayram tatilinden umutlu