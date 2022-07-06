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Selde Kastamonu'dan Sinop açıklarına sürüklenen cenaze yeniden defnedildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Haziran'daki selde, mezardan suyla sürüklenen Mustafa Aydoğan'ın cenazesi, yeniden toprağa verildi.

Kadir Yıldırım   | 06.07.2022
Selde Kastamonu'dan Sinop açıklarına sürüklenen cenaze yeniden defnedildi Fotoğraf: Kadir Yıldırım / AA

Kastamonu

Sinop İnceburun Deniz Feneri mevkisinde bulunan cesedin, İnebolu'nun Çaykıyı köyünde sel sularının zarar verdiği mezara geçen yıl 27 Nisan'da defnedilen Aydoğan'a ait olduğunun tespitinin ardından cenaze, aynı köye getirildi.

Aydoğan'ın cenazesi, daha önce mezarının bulunduğu köy mezarlığında dere yatağından uzak bir alana defnedildi.

Cenazeye, Aydoğan'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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