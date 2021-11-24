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Şehit öğretmenlerin isimleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Galata Kulesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel video mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 24.11.2021
Şehit öğretmenlerin isimleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ile Cumhuriyet döneminden öğretmen ve öğrenci fotoğrafları paylaşıldı.

Gösteride, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yanı sıra şehit öğretmenlerin isimleri de yansıtıldı.

Etkinliğin sonunda, 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı sırada dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateş sırasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aybüke Yalçın da gösterildi.

Yalçın'ın portresinin ardından "Başta şehit olan öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlerimize minnetle... Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadeleri paylaşıldı.

Düzenlenen ışık gösterisini bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ilgiyle izledi.

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