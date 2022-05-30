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Şehit İslam Sancak Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın (30) cenazesi, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde toprağa verildi.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 30.05.2022
Şehit İslam Sancak Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü - AA

Samsun

Erenköy Mahallesi'nde babaevinde alınan helalliğin ardından şehidin naaşı, Merkez Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze töreninde şehidin annesi Hanım Sancak ve kardeşleri ile nişanlısı Meyra Ayvaz gözyaşı döktü.

Anne Sancak, oğlunun tabutunu ve resmini okşayarak "Oğlum senden çok gurur duyuyorum. Beni bıraktın gittin. Ben sana düğün yapacaktım, çeyizini düzüyordum. Beni yaktın yıktın. Her zaman güzel sürprizler yapardın böyle sürpriz olur mu? Yaraların çok muydu ben senin yaralarına merhem olurdum." diye ağladı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Baba Recep Sancak'ın yaklaşık 10 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği, beş kardeşi bulunan şehidin nişanlı olduğu ve bu yaz düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever ile kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.



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