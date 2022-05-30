Dolar
16.39
Euro
17.67
Altın
1,856.25
ETH/USDT
1,922.30
BTC/USDT
30,652.00
BIST 100
2,527.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 26 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Sefa Şahin   | 30.05.2022
DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 26 zanlı yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıklarınca, 27 zanlıyı yakalamak için Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa'da bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalanırken 1 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 4 bin 733'e çıktı
Türkiye'nin ilk karantina hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları kapatıldı
Hastaneler hariç maske zorunluluğu kalktı
Türkiye'de 966 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 26 zanlı yakalandı

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 26 zanlı yakalandı

Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı

Muş'ta Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı

Silopi kırsalında toprağa gömülü 20 Kalaşnikov ve bir keskin nişancı tüfeği ele geçirildi

Silopi kırsalında toprağa gömülü 20 Kalaşnikov ve bir keskin nişancı tüfeği ele geçirildi
'Müsilaj' operasyonunda gözaltı sayısı 263'e yükseldi

'Müsilaj' operasyonunda gözaltı sayısı 263'e yükseldi
Sahil kentlerinde "Müsilaj Operasyonu" başlatıldı

Sahil kentlerinde "Müsilaj Operasyonu" başlatıldı