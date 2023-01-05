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Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur'un cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Volkan Kaşik   | 05.01.2023
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

Şehit Harun Uğur'un (29) cenazesi, Konya'daki işlemlerinin ardından hava yoluyla Malatya'ya getirildi.

Şehir mezarlığına götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Bu sırada şehidin eşi Beşire, babası Metin, annesi Sebahat Uğur ve yakınları gözyaşı döktü.

Cenazeye katılanlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı cenaze aracı ile götürüldüğü Battalgazi ilçesi Göller Mahallesi'nde toprağa verildi.

Şehidin eşinin 1 aylık hamile olduğu belirtilirken, törene, şehit ailesi ve yakınları ile Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Çolak'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde dün askeri aracın yoğun sis nedeniyle tıra arkadan çarpması sonucu 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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