Dolar
30.09
Euro
33.03
Altın
2,060.76
ETH/USDT
2,672.90
BTC/USDT
45,546.00
BIST 100
8,063.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Canbulat son yolculuğuna uğurlandı

Denizkurdu Tatbikatı kapsamında dalış eğitimi sırasında rahatsızlanmasının ardından şehit olan 25 yaşındaki Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'in Erdek ilçesinde toprağa verildi.

Miraç Kaya, Oğulcan Bölükbaşı  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Canbulat son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

Mayın Filosu Komutanlığı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin ardından askerlerin omuzlarında taşınarak Erdek Piri Reis Camisi'ne götürüldü.

Şehidin annesi Necla Topallar, babası Tamer Canbulat ve kardeşi Enes Canbulat (19), cami bahçesindeki törende taziyeleri kabul etti. Canbulat'ın yakınları, bir süre şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ve fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Şehidin annesinin oğlunun fotoğrafını öptüğü, kardeşinin ise ağabeyinin kepini taktığı görüldü.

Dualar edilen, helallik alınan törende, cuma namazının ardından Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Top arabasına konulan şehidin naaşı, Erdek Şehitliği'ne götürülerek defnedildi.

Törene, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Levent Eğren, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ile çok sayıda kişi katıldı.

Denizkurdu Tatbikatı kapsamında dün mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat, dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Canbulat, kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Galip Usta'yı ziyaret etti
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Canbulat son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Van'da tören düzenlendi

Benzer haberler

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Canbulat son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Canbulat son yolculuğuna uğurlandı

Denizkurdu Tatbikatı kapsamında dalış eğitimi sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

İstanbul'daki işini bırakan psikolog Balıkesir'de süt çiftliği kurdu

"Filistin'in Şehit Gazetecileri Anısına: İşgalin Tanıkları" sergisi açıldı

"Filistin'in Şehit Gazetecileri Anısına: İşgalin Tanıkları" sergisi açıldı
Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet