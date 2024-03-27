Dolar
32.23
Euro
34.91
Altın
2,192.28
ETH/USDT
3,583.60
BTC/USDT
70,096.00
BIST 100
8,827.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya’nın başkenti Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına vatandaşlar Crocus City Hall önüne çiçek bırakıyor.
logo
Gündem

Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek.

Şaduman Türkay  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi.

Buna göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak:

- Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

- Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.

- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

- "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

- Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacak

Oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar ise şöyle:

- Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.

- Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.

- Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.

- Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.

- Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok "tercih" veya "evet" mührü basılması.

- Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırıyı kınadı
Bakan Göktaş'tan otizmli bireylere yönelik yeni model açıklaması
AK Parti Milletvekili Özboyacı: Gazze'de artık soykırıma doğru giden bir barbarlıktan bahsediyoruz
Kalkan-17 operasyonlarında 44 göçmen kaçakçısı yakalandı

Benzer haberler

Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat

Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat

İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart'ta gelin, sağlam adamların yanında olun

İBB Başkan adayı Kurum: (İmamoğlu'nun mal beyanında 3 villayı gizlediği iddiası) İstanbullulara ifade edilmesi lazım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bütün adaylarımız, büyük bir sabırsızlıkla sizlere hizmet etmek için gün sayıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bütün adaylarımız, büyük bir sabırsızlıkla sizlere hizmet etmek için gün sayıyor
Yerel seçime bir hafta kaldı

Yerel seçime bir hafta kaldı
31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi

31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet