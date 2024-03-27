İBB Başkan adayı Kurum, yeni kampanya filmini paylaştı
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında yeni kampanya filmini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İstanbul
Seçim çalışmaları kapsamında projelerini paylaşmaya devam eden Kurum, deprem teması üzerine hazırlanan yeni filmi, "Aslolan Hayattır" başlığıyla seçmenlerine sundu.
Filmde, emeklilerin, öğrencilerin, tüm toplumsal kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik birçok proje geliştirdiklerini ama İstanbul'un en temel sorunu olan deprem konusunda somut adım atılmadıkça projelerin de vaatlerin de anlamını yitireceğini anlatan Kurum, milyonlarca İstanbullunun hayatının, deprem konusunda bilgili ve tecrübeli ellere bırakılması gerektiğini vurguluyor.
"Emeklilerin yeri başımızın üstüdür" diyen Kurum, filmde ayrıca şu ifadeleri kullanıyor:
"Rahat etmeleri için birçok proje ürettik. Öğrencileri de unutmadık, ihtiyaçlarını karşılamaya söz verdik. Tüm İstanbullulara; 'Artık hayatınızda çile olmayacak' dedik. Verdiğimiz sözler herkesin yüzünü güldürse de, o an geldiğinde ne bizim ne de başkalarının vaatlerinin zerre önemi kalır. Çünkü aslolan hayattır. Ve milyonlarca insanın hayatı, ancak deprem konusunda bilgili ve tecrübeli ellere bırakılır. İşte o zaman bu seçimi İstanbul kazanır, İstanbullu kazanır. Biliyoruz ki kaybedecek vaktimiz yok. Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak."
İBB Başkan adayı Kurum, "deprem" konulu mektupla gençlere seslendi
Kurum, seçim çalışmaları kapsamında gençlere de dijital mektup gönderdi. Mektubunda "İstanbullu Genç Kardeşim" diye seslenen Kurum, olası İstanbul depremiyle ilgili önlemleri alacağını kaydetti.
Mektubunda, İstanbul'un bir deprem beklediği gerçeğini dile getiren Kurum, bugüne kadar aldığı görevlerde ülkenin dört bir yanında vatandaşların sorunlarına çözümler ürettiğini, deprem, yangın ve sel gibi Türkiye'nin gördüğü en büyük afetlerde yaraların sarılması için ekibiyle birlikte mücadele ettiğini anlattı.
Kurum, şimdi ise sıranın İstanbul'un hayati sorunlarının üstesinden gelmek olduğunu dile getirdiği mektubunda, "Sizleri bekleyen geleceği güvenle inşa etmek ve İstanbul'da endişesiz bir yaşam sürmeniz için çok çalıştım. Birçok proje geliştirdim. Bilim insanlarının işaret ettiği o kaçınılmaz gün gelmeden, yani deprem kapıyı çalmadan harekete geçeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren yapacağımız işler sayesinde depreme hazır bir İstanbul'da, evinizin huzuru ve odanızın sıcaklığı sizi sarmaya devam edecek. İşte size sözüm budur." ifadelerini kullandı.
Mektubunda, İstanbul'u en hızlı şekilde depreme hazırlamak amacıyla yola çıktığını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:
"Açık ve net konuşacağım. Deprem geldiğinde sizce kimin algı yönetimi ya da şov yaptığının, kimin rakibine sataştığının bir önemi olacak mı? Elbette hayır. İşim ne oyun oynamak ne de rol yapmaktır. İşim, İstanbul'u olabildiğince en erken vakitte depreme hazır hale getirmektir. İşim, olası depremdeki can kayıplarını engelleyici tedbirleri şimdiden almaktır. Çünkü İstanbul için deprem, algı değil gerçek ve ne yazık ki gelecektir. Sadece İstanbul için tüm yaşam alanları güvenli olana dek çalışacağım. Önünüzde inşallah uzun bir ömür var. Tüm gayretim, o depremden sonra evinizde, ailenizle birlikte hayatınıza sapasağlam devam etmeniz için olacaktır. Bunun tek yolu, vakit kaybetmeden harekete geçmektir. Söz veriyorum. Bu seçimi İstanbul kazanacak, siz kazanacaksınız. Çünkü aslolan hayattır. 31 Mart, senin için sağlam ve dirençli bir İstanbul'da yaşamak adına tarihi bir fırsat. Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.