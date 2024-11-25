Dolar
34.58
Euro
36.31
Altın
2,671.23
ETH/USDT
3,474.00
BTC/USDT
98,562.00
BIST 100
9,621.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katılıyor Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor
logo
Gündem

Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Aşiyan'a gelen dalgıç ekipleri, denize düşen bir kadın ile onu kurtarmak için peşinden atlayan arkadaşını arıyor.

Mustafa Mert Karaca, Mikail Bıyıklı  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İstanbul

Sarıyer'de, denize düşen bir kadın ile peşinden atlayan arkadaşını arama çalışmaları dalgıçlar eşliğinde ikinci gününde de devam ediyor.

Aşiyan'da denizde kaybolan 2 kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Dalgıç ekipleri, sabah saatlerinde denizde arama çalışmaları yaptı.

Olay

Sarıyer Aşiyan'da, 23 Kasım Cumartesi yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düşmüş, onu kurtarmak için yanındaki arkadaşı da denize atlamıştı.

İki kişi bir süre sonra gözden kaybolurken, olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı dalgıçlar sevk edilmişti.

Kadının düştüğü, arkadaşının da onu kurtarmak için denize atladığı anlar bir teknenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan'da kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi
Malatya Valiliğinden kara yoluyla batı illerine gidecek sürücülere uyarı
İstanbul'da 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden şüphelinin 3 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı
Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
"Mideme dinleme cihazı yerleştirdi" dediği eşini alıkoyan kocaya verilen hapis cezası bozuldu

Benzer haberler

Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

Sapanca Gölü "hayalet ağ"lardan temizleniyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet