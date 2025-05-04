Sarıyer'de çöken yolda ekiplerin çalışması sürüyor
Sarıyer'de bir inşaat nedeniyle çökme meydana gelen yolda ekiplerin çalışması devam ediyor.
İstanbul
Maslak'ta, dün gece saatlerinde Eski Büyükdere Caddesi yan yolda, bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yaşanan çökme nedeniyle alınan güvenlik önlemleri sürüyor.
İki şeridi çöken yoldaki çukurun etrafı kapatılıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirilirken, trafiğe kapatılan yolu kullanmak isteyen araçlar da Büyükdere Caddesi'ne yönlendiriliyor.
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İş makineleriyle çukurdaki beton parçalarını kamyonlara yükleyen ekipler, bir taraftan da alana kum döküyor.
Bu arada, çökme nedeniyle İGDAŞ'a ait bölgeyi besleyen ana çelik hattın zarar görmesi üzerine kesilen doğal gazın, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye tekrar verildiği belirtildi.
Bölgede yaşanan su kesintisinin de sona erdiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.