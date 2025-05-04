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Sarıyer'de çöken yolda ekiplerin çalışması sürüyor

Sarıyer'de bir inşaat nedeniyle çökme meydana gelen yolda ekiplerin çalışması devam ediyor.

Fatma Nur Duman Arı, Mustafa Mert Karaca  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Sarıyer'de çöken yolda ekiplerin çalışması sürüyor Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

​​​​​​​Maslak'ta, dün gece saatlerinde Eski Büyükdere Caddesi yan yolda, bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yaşanan çökme nedeniyle alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

İki şeridi çöken yoldaki çukurun etrafı kapatılıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirilirken, trafiğe kapatılan yolu kullanmak isteyen araçlar da Büyükdere Caddesi'ne yönlendiriliyor.

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İş makineleriyle çukurdaki beton parçalarını kamyonlara yükleyen ekipler, bir taraftan da alana kum döküyor.

Bu arada, çökme nedeniyle İGDAŞ'a ait bölgeyi besleyen ana çelik hattın zarar görmesi üzerine kesilen doğal gazın, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye tekrar verildiği belirtildi.

Bölgede yaşanan su kesintisinin de sona erdiği bildirildi.

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