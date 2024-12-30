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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon açıldı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon başladı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, kar kalınlığı bazı noktalarda 40 santimetreye ulaştı.

Pistlerin hazırlanmasıyla sezona başlayan merkeze gelen turistler, kayak, snowboard yaptı, kızak kaydı.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, resmi olarak sezonu açtıklarını belirterek, "Kazasız belasız bir sezon diliyoruz. Yılbaşı öncesi kar yağışı iyi oldu. Yılbaşından sonra da yağış bekliyoruz, herkesi doğal kar üzerinde kayak yapmaya bekliyoruz." dedi.

Kayak eğitmeni Mustafa Nar da Sarıkamış'ın çığ tehlikesinin olmadığını ve pistlerin güzel durumda olduğunu anlatarak, "Bugün itibarıyla sezonu açtık. Bol karlı, kazançlı, kayağın zevkini aldığımız bir sezon diliyoruz. Pistler çok iyi herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

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