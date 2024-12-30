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Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz'in batısında yarın için fırtına bekleniyor.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Silifke'de gecenin ilk saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Sabah saatlerinde etkisini kaybedecek fırtına süresince, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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