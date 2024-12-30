Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Doğu Akdeniz'in batısında yarın için fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Silifke'de gecenin ilk saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Sabah saatlerinde etkisini kaybedecek fırtına süresince, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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