Dolar
18.68
Euro
19.82
Altın
1,793.45
ETH/USDT
1,215.90
BTC/USDT
16,790.00
BIST 100
5,441.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şantiyelerde yapı denetimi yapan mimar ve mühendislere 75 yaş sınırı

Şantiye mahallinde 75 yaşını dolduran denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları, yapı denetim kuruluşu adına yapı denetimi görevi üstlenemeyecek.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 23.12.2022
Şantiyelerde yapı denetimi yapan mimar ve mühendislere 75 yaş sınırı

Ankara

​​​​​​​Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle 75 yaşını dolduran denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının yapı denetim kuruluşu adına şantiye mahallinde yapı denetimi görevi üstlenemeyeceği hüküm altına alınmıştı. Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliklere uyum sağlanması için uygulama yönetmeliğinde düzenlemelere gidildi.

Buna göre, şantiye mahallinde 75 yaşını dolduran denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları, yapı denetim kuruluşu adına yapı denetimi görevinde bulunmayacak ancak denetçiler, proje denetimi görevine devam edebilecek.

Ayrıca yapı denetim kuruluşlarında görev alacak denetçi adaylarının belge başvurularında yurt dışı çalışmalarının da değerlendirilebilmesi için düzenleme yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Devlet asla terör örgütlerinin belediyelere sızmasına müsamaha göstermeyecektir
Şantiyelerde yapı denetimi yapan mimar ve mühendislere 75 yaş sınırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü
İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Libya birilerinin bölge üzerine yaptığı hesapları bozmuştur
Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Benzer haberler

Şantiyelerde yapı denetimi yapan mimar ve mühendislere 75 yaş sınırı

Şantiyelerde yapı denetimi yapan mimar ve mühendislere 75 yaş sınırı

İklim değişikliğinin bitkilere etkisi nedeniyle parfümler eskisi gibi kokmayabilir

Yargıtay, Kovid-19 nedeniyle bilet iadesinde tüketici hakem heyetini işaret etti

Bakan Kurum, "Çevre Müfettişi" konulu kısa filmde rol aldı

Bakan Kurum, "Çevre Müfettişi" konulu kısa filmde rol aldı
Kulüplerin "Borçlanma sınırlamalarından muafiyetlerine" dair yönetmelik yayımlandı

Kulüplerin "Borçlanma sınırlamalarından muafiyetlerine" dair yönetmelik yayımlandı
Bina yıkımlarında, "uygun raporlu" toz bastırma sistemleri 2023 sonuna kadar kullanılabilecek

Bina yıkımlarında, "uygun raporlu" toz bastırma sistemleri 2023 sonuna kadar kullanılabilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet