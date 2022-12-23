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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sefa Mutlu   | 23.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, tesis ettikleri diyalog sayesinde iki ülke ilişkilerinin ivme kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut durumunun iki tarafın da yararına olmadığını belirten Erdoğan, Avrupa Birliğinin çıkarlarının bir iki üye ülkenin dar görüşlü kısır hedeflerine teslim edilmemesinin, kazan-kazan anlayışına giden yolu açacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdiği diplomasi trafiğini sürdürdüğünü kaydetti.

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