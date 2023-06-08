Dolar
23.38
Euro
25.19
Altın
1,968.05
ETH/USDT
1,856.30
BTC/USDT
26,591.00
BIST 100
5,503.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Rauf Maltaş  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması
Diyarbakır annelerinden Zeliha Yaşar: Oğlum kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol
İnebolu Çayı'nda sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı

Benzer haberler

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı
Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 kişi yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet