Dolar
23.38
Euro
25.18
Altın
1,966.76
ETH/USDT
1,854.70
BTC/USDT
26,588.00
BIST 100
5,510.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İnebolu Çayı'nda sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası yaşanan selin ardından İnebolu Çayı'nda rusubat temizliği sürüyor.

Kadir Yıldırım  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
İnebolu Çayı'nda sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: Kadir Yıldırım/AA

Kastamonu

İlçede 5 Haziran'da yaşanan sel sonrası dere yatağında biriken taş, çakıl, ağaç dalları gibi çeşitli maddeler Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait iş makineleriyle temizlenip, kamyonlara yüklenerek belirli alanlara boşaltılıyor.

Temizlik çalışmalarına civar il ve ilçe belediyelerinden gönderilen araçlarla da destek veriliyor.

Öte yandan, İnebolu Çayı'nın taşıdığı çamur, denizin rengini değiştirdi. Kıyıdan yaklaşık bin 500 metreye kadar denizin rengi kahverengiye döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması
Diyarbakır annelerinden Zeliha Yaşar: Oğlum kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol
İnebolu Çayı'nda sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı

Benzer haberler

İnebolu Çayı'nda sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

İnebolu Çayı'nda sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

Sinop'ta dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı, denizden "takma diş" bile çıktı

Zelenskiy, sel bölgesi Herson'u ziyaret etti

Kocaeli'de "hayalet ağlar"ın temizlenmesi su altında görüntülendi

Kocaeli'de "hayalet ağlar"ın temizlenmesi su altında görüntülendi
Atıl tarlalara siyez buğdayı eken genç çiftçi, ürünlerini Türkiye geneline pazarlıyor

Atıl tarlalara siyez buğdayı eken genç çiftçi, ürünlerini Türkiye geneline pazarlıyor
Ukrayna: Kahovka Barajı'nın vurulmasından bu yana Herson'da su seviyesi 5,5 metre yükseldi

Ukrayna: Kahovka Barajı'nın vurulmasından bu yana Herson'da su seviyesi 5,5 metre yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet