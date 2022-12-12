Dolar
18.65
Euro
19.64
Altın
1,781.80
ETH/USDT
1,253.60
BTC/USDT
16,987.00
BIST 100
5,193.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da düzenlenen AmCham Türkiye: AmCham Ödülleri 2022 Gala ve Ödül Töreni"ne video mesaj gönderdi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu gerçekleştiriyor
logo
Gündem

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Cuma Sarı   | 12.12.2022
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı Fotoğraf: Cuma Sarı/AA

Şanlıurfa

P. Ö. (43) idaresindeki 63 ADR 610 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Siverek-Viranşehir kara yolu 10. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 23 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüste, kırsal mahallerdeki tarlalarda çalıştıktan sonra ilçe merkezine dönen tarım işçilerinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars-Göle kara yolunda kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı
Antalya'daki hortum çilek seralarına zarar verdi
Bakan Soylu: Antalya'daki selde 100 konut, 920 iş yeri, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm sera hasar gördü
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı

Benzer haberler

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

Balkan şampiyonu tekvandocu, yeni şampiyonluklar için çalışıyor

Arnavutköy'de İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 bin 363 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 bin 363 tarihi eser ele geçirildi
Harran Üniversitesinde kirli suyu 30 dakikada temizleyen fotokatalizör geliştirildi

Harran Üniversitesinde kirli suyu 30 dakikada temizleyen fotokatalizör geliştirildi
Jandarma bir ayda 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Jandarma bir ayda 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet