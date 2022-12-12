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Kars-Göle kara yolunda kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı.

İsmail Kaplan, Ömer Tarsuslu   | 12.12.2022
Kars-Göle kara yolunda kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Kars

Kentte gece başlayan ve zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar yağışının ardından Susuz ilçesinde sis, Kars-Göle kara yolunda ise buzlanma meydana geldi.

İncesu köyü mevkisinde buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı. İki tırın kayarak yan yana kalmasıyla yol ulaşıma kapandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoldaki karı küreyip daha sonra tuz döken ekipler, tırları kaldığı yerden kurtararak yolu ulaşıma açtı.

Tır sürücüsü Ahmet Fazıl Ersoy, Konya'dan Kars'a yük getirdiklerini, ancak yolun kapalı olması nedeniyle mahsur kaldıklarını belirtti.

Bu arada kar yağışı sebebiyle oluşan sis, Kars-Sarıkamış yolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Buzlanmanın da meydana geldiği yolda ekipler tuzlama çalışması yapıyor.

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