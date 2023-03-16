Dolar
19.00
Euro
20.20
Altın
1,918.43
ETH/USDT
1,656.60
BTC/USDT
24,753.00
BIST 100
5,229.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti - VTR
logo
Gündem

Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı

Şanlıurfa'da dün yaşanan sel sonrası Eyyübiye ilçesinde çöken yol trafiğe kapatıldı.

Mehmet Akif Parlak, Fırat Özdemir  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak - AA

Şanlıurfa

Sağanağın ardından derelerin taşması sonucu selin etkili olduğu ilçede, Buhara Mahallesi'ndeki çift yönlü yolun bir bölümü çöktü.

Yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşan, asfaltında da yarıklar görülen yol, çevresine güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, sel nedeniyle suyla dolan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta bulunan çok sayıda araçta hasar oluştu. Su tahliye çalışmasının sürdüğü otoparktaki bazı araçların birbirinin üzerine bindiği görüldü.

Otopark önünde araç sahiplerinin bekleyişi ise sürüyor. Araç sahiplerinden Abdullah Badılı, dün sabahtan bu yana beklediklerini ifade ederek, "Yapacak bir şey yok. 2 gündür suyun çekilmesini bekliyorum." dedi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlama getirildi

Benzer haberler

Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı

Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi

İçişleri Bakanı Soylu: Selde 15 vatandaşımızı kaybettik. Kayıp 5 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Sel felaketinde 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Sel felaketinde 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı
Selden etkilenen Balıklıgöl'deki balıklar "güvenli bölgede"

Selden etkilenen Balıklıgöl'deki balıklar "güvenli bölgede"
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "içme suyunda kesintiye gidileceği" uyarısı yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "içme suyunda kesintiye gidileceği" uyarısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet