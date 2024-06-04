Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Batıkent Mahallesi'nde sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e sahipsiz köpek saldırdı.
Çevredekilerin de müdahale ettiği olayda yaralanan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kol ve bacağından ısırılan Şahin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.