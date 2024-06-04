Dolar
32.43
Euro
35.23
Altın
2,335.91
ETH/USDT
3,770.60
BTC/USDT
68,985.00
BIST 100
10,435.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı
logo
Gündem

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Eşber Ayaydın  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Şanlıurfa

Batıkent Mahallesi'nde sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e sahipsiz köpek saldırdı.

Çevredekilerin de müdahale ettiği olayda yaralanan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kol ve bacağından ısırılan Şahin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nda yolcu ve uçuş rekoru bekleniyor
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti
AYM, rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti
"Sibergöz-43" operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Benzer haberler

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Seçimlerin yenilendiği 3 ilçe ve 4 beldede vatandaşlar sandık başına gitti

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı
Köpek sahiplerinin vergi verdiği Almanya'da yıllık yaklaşık 400 milyon avro barınaklara aktarılıyor

Köpek sahiplerinin vergi verdiği Almanya'da yıllık yaklaşık 400 milyon avro barınaklara aktarılıyor
Tekirdağ'da fren arızası nedeniyle duramayan kamyonetin işçi servislerine çarpması sonucu 18 kişi yaralandı

Tekirdağ'da fren arızası nedeniyle duramayan kamyonetin işçi servislerine çarpması sonucu 18 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet