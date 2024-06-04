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Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan 1 işçinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Fuat Kabakcı  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan 1 işçinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,  X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.

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