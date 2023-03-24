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Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İsmail Ercan  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: İsmail Ercan/AA

Şanlıurfa

İlçede akşam etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı evlerde de su baskını oluştu.

Belediye ekipleri, sağanakla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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