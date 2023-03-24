Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Şanlıurfa
İlçede akşam etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı evlerde de su baskını oluştu.
Belediye ekipleri, sağanakla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.