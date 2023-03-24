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Gündem, Asrın felaketi, Ramazan 2023

Elazığ'da yurtlarda misafir edilen depremzedeler devletin "sıcak aşıyla" iftar yapıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerden geldikleri Elazığ'da öğrenci yurtlarında misafir edilen depremzedeler, devletin sunduğu imkanlarla iftar yapıyor.

İsmail Şen  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Elazığ'da yurtlarda misafir edilen depremzedeler devletin "sıcak aşıyla" iftar yapıyor Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazığ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bünyesindeki İzzetpaşa, Ahmet Kabaklı ve Fırat öğrenci yurtlarında kalan yaklaşık 4 bin depremzedenin en iyi şekilde misafir edilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm imkanlarını seferber ediyor.

Depremzedelere kaldıkları yurtlarda barınma, yemek ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra psikososyal destek ve anaokulu gibi hizmetler de sunuluyor.

Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutan depremzedeler için gıda mühendisleri ve diyetisyenlerin denetiminde iftar ve sahur yemeği veriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde evleri yıkıldığı için kente gelen depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla öğrenci yurtlarının kapılarını ardına kadar açarak, onları sıcak bir yuvaya kavuşturduklarını belirtti.

Depremzedeleri en iyi şekilde misafir etmek için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini, bu kapsamda oruç tutan depremzedelerin ramazan ayını rahat bir şekilde geçirebilmeleri için ayrıca gayret gösterdiklerini ifade eden Eren, şunları söyledi:

"Ramazan ayında yurtlarımızda 5 öğün yemek çıkıyor, hem oruç tutan depremzedelerimiz için sahur ve iftar yemeği hem de oruç tutamayan çocuklarımız ve yaşlılarımız için de sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği hizmetimiz devam ediyor. Diyetisyenlerimizin ve gıda mühendislerimizin denetiminde hijyenik koşullarda hazırlamış olduğumuz yemeklerle depremzedelerimiz iftarlarını yapıyor. Devletimizin imkanlarıyla depremzede vatandaşlarımızın sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz, bu zor süreci birlikte atlatacağız inşallah."

Eren, depremzedelerin yurtlarda misafir edilmesi noktasında kendilerine destek veren Bakanlığa, Elazığ Valiliğine, Elazığ milletvekillerine ve sivil toplum kuruşlarına teşekkür etti.

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Elazığ'da yurtlarda misafir edilen depremzedeler devletin "sıcak aşıyla" iftar yapıyor
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