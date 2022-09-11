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Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3 gün önce kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Rauf Maltaş   | 11.09.2022
Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa

Köseköy Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kaybolan Ömer Halis Polat'ı arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Bölgede AFAD, İHH ve jandarma ekipleri, dron ve arama kurtarma köpeği yardımıyla çocuğu aramaya devam ederken, dalgıç polis ekiplerinin tahliye kanalındaki çalışmaları da sürüyor.

Haliliye ilçesinde 8 Eylül akşamı kaybolan 4 yaşındaki çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulunmuş, bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri çocuğu arama çalışması başlatmıştı.

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