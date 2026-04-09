Şanlıurfa'da "İletişimin Yeni Yüzyılı" eğitim programı gerçekleştirildi İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, "Dezenformasyonu yalnızca bir iletişim sorunu olarak değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen "İletişimin Yeni Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu: Şanlıurfa Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak sadece bilgi aktaran bir kurum olmadıklarını aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın ve devletin hakikati koruma misyonuna öncülük ettiklerini belirtti.

Millet-devlet iletişimini güçlendirip vatandaşın devlete açılan kapısı olmaya devam ettiklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızla devletin bir gönül köprüsü oluşturduğu ve bu gönül köprüsü marifetiyle kimi zaman şikayetler, kimi zaman talepler, kimi zaman teşekkürlere şahit olduğumuz bir platformumuz, bir sistemimiz var. Tabii kamuoyunu yakından takip ettiği, neredeyse her hafta bir iki gündem ile adından söz ettirdiği, sorunlara çözüm olduğu, vatandaşın kurumlar arası iletişimini nitelikli kıldığı için CİMER her daim gündemimizde, her daim sizlerin de şahit olduğu gibi başarılarıyla yoluna devam ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yönde telkinlerini ve talimatlarını alıyoruz. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle gençlerle aynı yöne bakıyor, aynı duyguları paylaşıyor, aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecraları üzerinden kendilerini farklı eğilimlere yöneltmeye çalışırken bizler gençlerle yüz yüze, diz dize, omuz omuza, el ele, gönül gönüle Türkiye yüzyılına yürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın faaliyetlerini ve görev alanını gençlerimize ilk elden aktarırken, aynı zamanda hakikati koruma misyonunun kendileri için ne anlama geldiğini ifade etmeye çalışıyoruz."

Dijital hızın arttığı günümüzde bilginin anlık olarak dolaşıma girdiğini ancak bu durumun beraberinde dezenformasyon risklerini de artırdığını dile getiren Şahin, devletin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı başta olmak üzere bu sürece aktif şekilde müdahil olduğunu ve yanıltıcı bilgilerle mücadele ettiğini, medyada doğrulama mekanizmalarının bu açıdan kritik önem taşıdığını vurguladı.

Dezenformasyonla mücadele

Şahin, dezenformasyonla da mücadele ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

“Hakikat ile yalan arasındaki çizgide net bir duruş sergilemeli ve doğru tarafta yer almalıyız. Biz de bu noktada sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dezenformasyonu yalnızca bir iletişim sorunu olarak değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyoruz. Hakikatin üzerini örten dezenformasyona karşı durulması gerektiğine inanıyor; bunun devletin ve milletin ortak mücadele sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz.”

Basın mensuplarının dezenformasyonla mücadelede millet adına sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, bu konuda kararlı olduklarını ve güçlü adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinliğe, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yakup Kılınçoğlu, İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Hasan Bilici ve kurumların CİMER sorumluları katıldı.