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Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımına devam edildi.

Rauf Maltaş  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda belediyelerden görevlendirilen ekipler, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaları kontrollü olarak yıktı.

Kent merkezinde Atatürk Bulvarı'nda bulunan ağır hasarlı Stad 4 Apartmanı da iş makinalarıyla yıkıldı.

Belediye ve polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Yıkım alanlarındaki enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

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