Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımına devam edildi.
Şanlıurfa
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda belediyelerden görevlendirilen ekipler, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaları kontrollü olarak yıktı.
Kent merkezinde Atatürk Bulvarı'nda bulunan ağır hasarlı Stad 4 Apartmanı da iş makinalarıyla yıkıldı.
Belediye ve polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.
Yıkım alanlarındaki enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.