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Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Merve Yıldızalp  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, "ara, bul, yok et" parolasıyla terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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