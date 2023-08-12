Şanlıurfa'da 20 Ağustos'a kadar gölgede kalın uyarısı
Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da devam eden sıcak havalar bunaltıcı boyuta ulaştı.
Şanlıurfa
Kentte sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam etti.
Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte bazı vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yeşil alanlardaki gölgeliklerde vakit geçirmeyi tercih etti.
Bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.
Bu arada Şanlıurfa Valiliği, 20 Ağustos'a kadar sürecek sıcak hava dalgasına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.