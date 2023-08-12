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Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de, otluk alanda başlayan ve yakındaki ağaçlık bölgeye sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mehmet Yusuf Melikoğlu, Ferhat Yasak  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Ferhat Yasak/AA

İstanbul

Bahçelievler Mahallesi'ndeki otluk alan henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede çevredeki ağaçlara da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu yangın söndürülürken ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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