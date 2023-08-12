Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Büyükçekmece'de, otluk alanda başlayan ve yakındaki ağaçlık bölgeye sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Bahçelievler Mahallesi'ndeki otluk alan henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede çevredeki ağaçlara da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu yangın söndürülürken ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.