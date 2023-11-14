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Şanlıurfa ve Malatya'da yağmur etkili oldu

Şanlıurfa ve Malatya'da aralıklarla süren yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Orhan Yoldaş, Rauf Maltaş  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Şanlıurfa ve Malatya'da yağmur etkili oldu Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, gün içerisinde aralıklarla sağanağa dönüştü.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar kimi zaman zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde ve ilçelerde sağanakla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya

Sabah sisin etkili olduğu kentte öğle saatlerinde yağmur başladı.

Bazı cadde ve sokaklarda meydana gelen su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

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