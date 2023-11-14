Şanlıurfa ve Malatya'da yağmur etkili oldu
Şanlıurfa ve Malatya'da aralıklarla süren yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Malatya
Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, gün içerisinde aralıklarla sağanağa dönüştü.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar kimi zaman zor anlar yaşadı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde ve ilçelerde sağanakla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Malatya
Sabah sisin etkili olduğu kentte öğle saatlerinde yağmur başladı.
Bazı cadde ve sokaklarda meydana gelen su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.