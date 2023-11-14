Dolar
28.63
Euro
30.89
Altın
1,955.59
ETH/USDT
2,042.10
BTC/USDT
36,514.00
BIST 100
7,663.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum ilahiyatçı Mahmud Esad Coşan'ın eşi Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze namazına katıldı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu, İrem Demir, Hikmet Faruk Başer  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın cenazesine katıldı Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar / TCCB

İstanbul

Dün, 82 yaşında vefat eden Hacer Muhterem Coşan için Eyüpsultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Coşan'ın, cami avlusunda taziyeleri kabul eden oğlu Muharrem Nureddin Coşan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze namazında Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve aile yakınları saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Coşan'ın tabutuna omuz verdi.

Coşan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa ve Malatya'da yağmur etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın cenazesine katıldı
Mersin'de sağanak etkili oluyor
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bursa’da köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi ağır yaralandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze için diplomatik temaslarını yoğunlaştırıyor

İstanbul'da şehit olan polis Lütfü Baykar için tören düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Toplantısı'na katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet