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Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, bölgede etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Cuma Sarı, Ahmet Kaplan   | 04.02.2023
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Şanlıurfa/Diyarbakır

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Siverek-Diyarbakır kara yolunda yoğun tipi ve kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıktı, bir tır da makas attı.

Polis ekipleri, Siverek ilçesinden Diyarbakır yönüne araçların geçişine izin vermiyor.

Jandarma ve polis ekipleri, Diyarbakır Pirinçlik mevkisinde de araçların Şanlıurfa istikametine gitmesine müsaade etmiyor.

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