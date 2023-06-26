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Sanal Diplomasi Elçileri programı, kapanış töreni ile sona erdi

Divan Araştırma ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen Sanal Diplomasi Elçileri programı sona erdi.

Kübra Kara  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Sanal Diplomasi Elçileri programı, kapanış töreni ile sona erdi

İstanbul

Divan Araştırma ve Eğitim Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Makedonya, Arnavutluk, Çekya ve Sırbistan'dan 55 kişinin katıldığı programın kapanışı nedeniyle Beyoğlu Öğretmenevi'nde tören düzenlendi.

Burada konuşan Divan Araştırma ve Eğitim Derneği Başkanı Cihangir İşbilir, dernek bünyesindeki programlara 18 yıl önce başladıklarını belirterek, Türkiye'nin girişimci, insani ve aktif dış politikasını uygulayan veya bu konuda araştırmalar yapan resmi ve sivil kurumlara ve akademi dünyasına insan kaynağı yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Çalışmalarının odağında, diplomasi ekosistemi ve medeniyet araştırmalarının bulunduğunu belirten İşbilir, Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın birçok ülkesinden, liseden lisans üstüne kadar her seviyeden binlerce katılımcı ile gerçekleştirdikleri "Diplomasi Akademileri" ile bir farkındalık oluşturulduğunu anlattı.

Bununla bu alanlardaki uzmanlaşmanın da önünün açıldığını aktaran İşbilir, "Adeta açık bir üniversite kampüsü gibi günlük çalışma, birebir takip, interaktif üretim esasıyla çalışan atölyelerimiz göz açıcı çalışmalarıyla rekabetçi, mefküresi açık uzmanların yetiştiği birer mutfağa dönüşmektedir. Filistin'den Keşmir'e, Arakan'dan Sudan'a, Somali'den Yemen'e kriz bölgelerindeki süreçler yakından izlenmekte, çatışma fazlarıyla birlikte barış süreçleri de çoklu senaryo çalışmalarıyla tahlil edilmektedir." ifadelerini kullandı.

İşbilir, Sanal Diplomasi Elçileri programını Türkiye Ulusal Ajansının desteği ile gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, hazırladıkları projelerle çalışmalarının uluslararası boyut kazandığı aktardı.

Gelecek yıllarda Türkiye ve uluslararası arenada Diplomasi Akademisi çalışmalarını yaygınlaştırıp derinleştireceklerini dile getiren İşbilir, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyi (ECOSOC) başta olmak üzere uluslararası mecralarda uzmanlarımızın görünürlüğünü temin edip politika üretme konusunda kapasitemizi genişleteceğiz. Gelecek aylarda düzenleyeceğimiz diplomasi forumlarında katılımcılarımızın akademik üretimlerini değerlendirip bu çalışmaları kitaplaştıracağız. Yine Türkiye Ulusal Ajansının desteği ile gerçekleştirdiğimiz ve kadınların barış süreçlerine dahil edilmesi konusunun çalışıldığı 'Kadın Varsa Barış Var' projemiz çerçevesinde ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiriler sunacağız."

Makedonya, Arnavutluk, Çekya ve Sırbistan'dan katılımcıların yer aldığı törenle sona eren program, bir hafta sürdü.

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