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Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Samsun'da sabah etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Veysel Altun  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Ladik merkezde, geceden itibaren etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü ilçede, Ladik Gölü'nün çevresi buz tuttu, etraf beyaz örtüyle kaplandı.

Samsun merkezden Ladik Ambarköy Açık Hava Müzesi'ne gezi düzenleyen Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri ise karla doyasıya eğlendi.

Kar yağışıyla çam ormanları beyaza büründü.

Bölgede kar yağışı devam ediyor.

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