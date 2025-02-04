Ege Denizi'nde art arda depremler
Ege Denizi'nde 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.04'te merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'ne 152,31 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Saat 15.36'da, 6,65 kilometre derinlikte merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.