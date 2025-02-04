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Ege Denizi'nde art arda depremler

Ege Denizi'nde 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Ege Denizi'nde art arda depremler

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.04'te merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'ne 152,31 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Saat 15.36'da, 6,65 kilometre derinlikte merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedilmişti.

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