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Samsun'daki selin ardından ekipler yaraları sarıyor

Vali Orhan Tavlı, "Samsun'da hayat normale döndü." dedi.

Fatih Mehmet Kürkçü, Veysel Altun  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Samsun'daki selin ardından ekipler yaraları sarıyor

Samsun

Samsun Valisi Orhan Tavlı, aşırı yağış ve selin ardından ekiplerin çalışmaları sonucu kentte hayatın normale döndüğünü söyledi.

Tavlı, yağışta hasar gören Rasathane Mahallesi ve Doktor Kamil Caddesi'nde incelemelerde bulundu, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tavlı, Samsunlulara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tavlı, AFAD'ın bugün itibariyle hasar tespit çalışmalarını diğer ilgili kurumlarla birlikte yürüttüğüne işaret ederek, "Hem de bir taraftan şehrin yollarının temizliği devam etmekte. Altyapı onarımları başladı. Burada belediyelerimize, özellikle teşekkür ediyoruz. Karayolları, Devlet Su İşleri diğer kurum ve kuruluşlarımız altyapı çalışmalarını, onarım çalışmalarına başladılar. Onları da en kısa zamanda tamamlayacaklar. Hayat normale döndü Samsun'umuzda." dedi.

Özveriyle çalışan görevlilere teşekkür eden Vali Tavlı, "Özellikle burada çalışmalarda emeği geçen başta AFAD teşkilatımıza ve yerel yönetimlere, diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bütün Samsun'umuza geçmiş olsun tekrar." diye konuştu.

Öte yandan ekipler dün aşırı yağış ve sel sularının neden olduğu zararları bertaraf edebilmek için iş makineleri ve ekipmanlarla kentin farklı yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik çalışmaları başta olmak üzere ekipler, selin izlerinin silinmesi için yoğun mesai yapıyor.

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