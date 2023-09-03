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Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Kentte gece saatlerinde başlayan sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

Fatih Mehmet Kürkçü, Veysel Altun, İlyas Gün  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı Fotoğraf: Veysel Altun - AA

Samsun

Samsun'da sağanak etkili oldu.

Kentte gece saatlerinde başlayan sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.


İlkadım ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları yaptığı Doktor Kamil Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.

Yaklaşık 40 santimetre çöken yolda park halindeki araçlar zarar gördü.

Vatandaşlar araçlarını kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışıyor.

Öte yandan, Samsun Sinop kara yolu Baruthane mevkisi ile Liman Mahallesi kavşağında araçlar su birikintilerinin içinde kaldı.

Sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Mahsur kalanlar botla kurtarıldı.

Samsun-Ankara kara yolunda da kentin giriş ve çıkışlarında su birikintileri trafikte aksamaya neden oldu.

Su birikintileri nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.


Suyla dolan alt geçitte araçta mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle 100. yıl Bulvarı Kilise Kavşağı'ındaki alt geçidi su bastı.


Otomobilleriyle suyun içinde kalan 3'ü kadın 4 kişi yüzerek alt geçitten çıkmayı başardı.

Kadınların bağırması üzerine çevredekiler yardıma koştu.


4 kişi park halindeki bir otobüse alındı.

Kurtulan kadınlardan biri, alt geçide girerken suyun az olduğunu ve geçebileceklerini düşündüklerini ancak bir anda dolan alt geçitte suyun içinde kaldıklarını belirterek, yüzerek kurtulabildiklerini anlattı.


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