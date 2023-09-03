Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Kentte gece saatlerinde başlayan sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.
Samsun
Samsun'da sağanak etkili oldu.
Kentte gece saatlerinde başlayan sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.
İlkadım ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları yaptığı Doktor Kamil Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.
Yaklaşık 40 santimetre çöken yolda park halindeki araçlar zarar gördü.
Vatandaşlar araçlarını kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışıyor.
Öte yandan, Samsun Sinop kara yolu Baruthane mevkisi ile Liman Mahallesi kavşağında araçlar su birikintilerinin içinde kaldı.
Sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Mahsur kalanlar botla kurtarıldı.
Samsun-Ankara kara yolunda da kentin giriş ve çıkışlarında su birikintileri trafikte aksamaya neden oldu.
Su birikintileri nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.
Suyla dolan alt geçitte araçta mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle 100. yıl Bulvarı Kilise Kavşağı'ındaki alt geçidi su bastı.
• Rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 3, 2023
• Suyla dolan alt geçitte araçta mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu
Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı https://t.co/nIBKzq6maf pic.twitter.com/NbYrNkIXjQ
Otomobilleriyle suyun içinde kalan 3'ü kadın 4 kişi yüzerek alt geçitten çıkmayı başardı.
Kadınların bağırması üzerine çevredekiler yardıma koştu.
4 kişi park halindeki bir otobüse alındı.
Kurtulan kadınlardan biri, alt geçide girerken suyun az olduğunu ve geçebileceklerini düşündüklerini ancak bir anda dolan alt geçitte suyun içinde kaldıklarını belirterek, yüzerek kurtulabildiklerini anlattı.
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