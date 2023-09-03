Dolar
26.73
Euro
28.81
Altın
1,940.37
ETH/USDT
1,632.60
BTC/USDT
25,903.00
BIST 100
8,056.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
SOLOTÜRK ve İnsansız Hava Aracı Akıncı, Ankara Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde gösteri düzenliyor
logo
Gündem

İstanbul Boğazı triatlon nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı, Oral B Challenge İstanbul Triatlonu nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Elif Somuncu  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
İstanbul Boğazı triatlon nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye Tiratlon Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde düzenlenen Oral B Challenge Uluslararası 2023 Yılı İstanbul Triatlonu yüzme yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği 03.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025'teki zam oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin üzerinden 104 yıl geçti
TSE Başkanı Şahin, okul alışverişi yapacak velileri uyardı
Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacak

Benzer haberler

İstanbul Boğazı triatlon nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı triatlon nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, tanker arızasının giderilmesiyle yeniden açıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, tanker arızasının giderilmesiyle yeniden açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet