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Samsun'da öğrenci servisi devrildi, 20 kişi hafif yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı.

İrfan Ağca  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Samsun'da öğrenci servisi devrildi, 20 kişi hafif yaralandı Fotoğraf: İrfan Ağca/AA

Samsun

Esentepe Mahallesi'nde, Köprülüler Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki 55 C 8564 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı.

Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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