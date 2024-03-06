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Kırıkkale'de dolandırılan emekli kadın öğretmenin parasını polis kurtardı

Kırıkkale'de polis, emekli kadın öğretmenin dolandırıcıların hesabına yatırdığı 203 bin liraya bloke koydurarak, paranın transferini engelledi.

Mehmet Can Demirkaya  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Kırıkkale'de dolandırılan emekli kadın öğretmenin parasını polis kurtardı Fotoğraf: Mehmet Can Demirkaya/AA

Kırıkkale

Emekli öğretmen Yaşar Şalış'ı (67) telefonla arayıp kendisini cumhuriyet savcısının özel kalem müdürü olarak tanıtan kişi, aile bireylerinin ismi terör örgütüne üyelik soruşturmasında geçtiği için gönderecekleri hesap numarasına para yatırmasını söyledi.

Şüpheliler, bu sırada Şalış'ın kocasını da arayarak adliyeye gitmesini istedi.

Evdeki ziynet eşyasını alarak çarşıya gelen Şalış, iki kuyumcuda bozdurduğu altınların parasını şüphelilerin verdiği hesap numarasına gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şalış'ın banka şubesine bloke koydurarak, 203 bin liranın transferini engelledi.

Yaşar Şalış, gazetecilere, şüphelilerin önce eşini, sonra kendisini telefonla aradığını anlattı.

Şüphelilerin, eşinin adliyede ifade verdiğini söylediğini aktaran Şalış, şöyle konuştu:

"Kimlik bilgilerimizin teröristlerin eline geçtiğini, eşim ve çocuklarımın adına kimlik kartı çıkarıldığını söylediler. Evde ne kadar paramız varsa göndermemizi istediler. Ben de 'Eşimin haberi olmadan yapamam' deyince beni eşimle görüştürdüler. Sonra onların tavsiyesi üzerine iki kuyumcuda bozdurduğum altınların parasını gönderdim. İşleri güçleri rast gelsin, emniyet güçlerimizin sayesinde para transferine bloke konuldu. Polislere teşekkür ediyorum."

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