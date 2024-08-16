Samsun'da denizde çıkan hortum görüntülendi
Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde hortum oluştu.
Samsun
Karadeniz açıklarında başlayan sağanağın ardından hortum meydana geldi.
Yakakenk'in birçok noktasından görülen doğa olayını, bazı ilçe sakinleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.