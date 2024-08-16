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Samsun'da denizde çıkan hortum görüntülendi

Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde hortum oluştu.

İlyas Gün  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Samsun'da denizde çıkan hortum görüntülendi

Samsun

Karadeniz açıklarında başlayan sağanağın ardından hortum meydana geldi.

Yakakenk'in birçok noktasından görülen doğa olayını, bazı ilçe sakinleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.

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Samsun'da denizde çıkan hortum görüntülendi

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