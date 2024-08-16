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İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin 42 sanığın yargılaması 5 Eylül'de başlayacak

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 42 sanık, 5 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Meriç Ürer  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin 42 sanığın yargılaması 5 Eylül'de başlayacak

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 42 kişi hakkında ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılamasına 5 Eylül'de başlanacak.

Olay ve soruşturma

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcı, 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açmıştı.

İddianamedeki bilirkişi raporunda ise Gdz Elektrik firması ile İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) asli kusurlarının olduğu görüşü yer alırken, olayın gerçekleşmesinde öngörülemeyecek ve önlenemeyecek herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı, vefat edenlerin olayın gerçekleşmesini tetikleyecek herhangi bir tehlikeli hareketlerinin ve kişisel kusurlarının olmadığı belirtilmişti.

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